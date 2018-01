„Oleme avatud 2004. aastast, kuid pakkunud peaasjalikult Hiina ja Tai menüüd. Mult uuriti tihti, miks pole naani ega India toitu. Tean, et paljud armastavad Aasia kööki ning minu jaoks on südameasi pakkuda seda eestimaalastele võimalikult hästi ja maitsvalt,“ räägib Drumsticksi omanik Karan Dabla, kes on juba enam kui kümme aastat Eestis elanud.

Praegu on Drumsticksi valikus mitmeid indiapäraseid wrappe, šašlõkki ja loomulikult erinevat naani – kokku umbes 15 uut põnevat toitu, mille hulgas sobivat nii taimetoitlastele kui veganitele. Edaspidi püüab Karan pakkuda rohkem fusion-toitu. „Midagi sellist, mis oleks India-Ameerika või siis, miks mitte, Aasia-Eesti. Kui olemas on joogikokteilid, miks ei võiks meil olla ka toidukokteile? Niisiis soovitan proovida ägedaid combomeale,“ arutleb Karan.

Drumsticksist saab ka Indias populaarset tandoori rotit. Seda pole küll menüüs, aga soovi korral võib toitu tellida ette pool päeva varem. „See on tehtud India nisujahust, mis on veidi erinev Eesti omast. Kui Eesti nisujahu sisaldavaid küpsetisi süües tunned end raskelt, siis India nisujahuga nii pole,“ osutab Karan.

Drumsticksi restoranid asuvad Mustamäel Kadaka tee 177A ja Viimsi vallas Pärnamäe tee 4A. Ühtlasi saab Drumsticksi toitu tellida nii Wolti kui ka Mychefi kaudu.

Käisime Mustamäe Drumsticksis söömas ja panime kirja, mis mõtteid need meis tekitasid.

Kanašašlõkk kartuliga

Ma söön kõiki toite kartuliga, nii et nende kartulite mekk köitis kohe mu maitsemeeli. Kartulid olid küll mahlased ja krõbedad, aga nende valmistamisel polnud üldse palju rasva kasutatud. Ka kanašašlõkk oli mõnusalt mahe, vürtsi polnud liiga palju. Lihtne kurgi- ja tomatisalat oli samuti kõrval, andes koduse touchi. Praad sobiks imehästi ka lastele. Kokkuvõtvalt võib öelda, et mahe, mahlane ja hea!

Sealihašašlõkk

Praad, mis on täpselt piisavas suuruses! Samas on see väga toitev ja maitsev ning selle jõuab ära süüa ka see, kes pole liiga suure isuga. Liha on pehme ja mahlane ning maitseainete tasakaal täpselt paigas!

Kanakarri

Kanakarri oli tomatimaitsega! See oli hapukas, aga hea. Sõin viimati kanakarrit aasta tagasi Indias olles ning nüüd seda taas mekkides taaselustus nii mõnigi mälestus. Küll on hea, et avastasin, et kodu lähedal on selline tore koht, kus pakutakse India toitu.

India nisujahust leib

Seda menüüs ei ole, vaid tehakse ainult eritellimusel. Võib aga öelda, et tasub ette tellida küll! Kui Eesti nisujahu pole nii tervislik ja tekitab pigem pundumist, siis India nisujahu on hoopis tervislikum. India nisujahust leivas olid ka maitsvad seemned, mis muide soodustavad seedimist.

Kana tikka mündikastmes

See on kanakintsulihast tehtud ning maitse on tõeliselt pehme. Kanaliha mekk sobib ideaalselt mündikastmega! Kuna kana on nii hästi maitsestatud, siis tegelikult ei ihalegi kõrvale sööma kartulit või riisi ehk ebavajalikus koguses süsivesikuid.

Drumsticks Special Dal Tadka

Mis peitub sellise põneva ja indiapärase nime taga? Selgub, et see on India maitsetaimedega valmistatud läätsed sibula, ingveri, tomati ja küüslauguga. Eestipäraselt läätseroog ingveriga.

Ideaalne valik taimetoitlastele või neile, kes pole kuigi suured lihasõbrad. Seda on hea mekkida nii paljalt kui ka riisiga. Mõnusalt vürtsikas ja eheda indiapärase mekiga.

Muide – seda tellitakse õige palju külmetustehooajal. Toidu sees on ju suured ingveritükid, mis aitavad külmetuste ja viirustega rinda pista.

Erinevad naanid

Olen viimasel ajal Aasia toitu süües ikka naani ka kõrvale tellinud. Täna sain aga teada, et see sobib ideaalselt ka riisi asemele – niisiis sõin seda šašlõkiga. Oi, kui hea! Ma ei ole tegelikult väga suur leiva ja saia fänn, aga naan maitseb palju paremini. Söö või iga päev margariini ja vorstiga!