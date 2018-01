Šveitsis asuva Baseli ülikooli teadlased on lahendanud kümneid aastaid vana mõistatuse 1975. aastal leitud mumifitseerunud naise kohta.

Selgus, et Barfüsseri kirikut renoveerides päevavalgele tulnud muumia on seotud Suurbritannia välisministri Boris Johnsoniga - nende seotus ulatub seitsme põlvkonna taha ehk kadunuke oli poliitiku vanavanavanavanavanavanavanavanaema, kirjutab BBC.

Naise hästiriietatud surnukeha oli maetud otse altari taha. See andis alust arvata, et ta oli pärit jõukast perest. Kuigi kirikus polnud tema tuvastamiseks hauasammast, näitasid puukirstu uuringud, et matus võib pärineda 16. sajandist. Teine vihje oli muumialt leitud elavhõbe, mida kasutati 15. sajandi lõpust kuni 19. sajandini süüfilise ravimisel. Kuid äärmiselt mürgine aine osutus tihtipeale pigem surmavaks kui tervendavaks abinõuks. Küll aitas see kaasa surnukehade heale säilimisele.

Et Basel oli sajandeid tagasi jõukas kaubanduslinn, on mõned sealsetest tolleaegsetest rikastest äramärgitud hauakividel, mõned aga dokumentides. Kuid seda polnud tehtud mumifitseerunud naise puhul. Läinud aastal aga toimus uurimises läbimurre, kui avastati, et surnukeha oli juba varemgi välja kaevatud - 1843. aastal. Nende andmete põhjal selguski, et tegemist on ilmselt naisega, kes oli ühe jõuka Bischoffi-nimelise pere liige.

Ning nüüd, kasutades moodsaimat tehnoloogiat, õnnestus teadlastel muumia suurest varbast saada DNA-d. Et üks asi viis teiseni, jõutigi lõpuks välja Bischoffide praegu elus olevate sugulasteni. Uurimistulemused näitasid 99,8% tõenäosusega, et Bischoffi järglased on emaliini pidi muumiaga seotud. Enamgi veel – nii teadlased kui ka ajaloolased on kindlad, et muumia pole keegi muu kui 1719. aastal Baselis sündinud Anna Catharina Bischoff, kes on Boris Johnsoni vanavanavanavanavanavanavanavanaema. Naine suri 1787. aastal. Tal oli seitse last, kellest täiskasvanuikka jõudis vaid kaks.