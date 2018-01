On tõenäosus, et Euroopa Parlamendis pannakse hääletusele kellakeeramise lõpetamine. Ivari Padar otsustab uskuda arste, kes ütlevad, et kellakeeramisel on inimesele suur mõju.

"Ma lugesin unearstide seisukohta, kes on teinud siis väga selgelt ettepaneku, et see ajaga mängimine tuleks ära lõpetada," selgitab Padar, kuid tunnistab, et tegelikult pole tema ajanihutamise tagajärjel oma kehas midagi ebatavalist tähele pannud.

Ivari Padar (Teet Malsroos)

"Ma isiklikult pole küll aru saanud, et uni halvem oleks selle tõttu, aga kui arstid juba ütlevad - keda ma ikka usun kui mitte oma enda Eesti arste," märgib saadik.