Millised need täiesti tasuta jagatud hindamatud nõuanded siis on? Vaata üle näidisvestlus!

KAS MA OLEN FIRMA EESMÄRKIDEGA TUTTAV? ÄRA NII TEE: H*i ma olen, viimati kui firmaomanik Kallega lao taga tinunni panime, siis ta hakkas nutma ja kurtis, et ta ise ka ei saa aru, mida ta teeb. TEE NII: Jah, olen 100% tuttav ja 100% toetan meie visiooni! Meie direktor on rahvusvaheline ärigeenius, kellelt on palju õppida!

KAS MUL ON ETTEPANEKUID OMA TÖÖ MUUTMISE OSAS?



ÄRA NII TEE: Kule, kogu see pooljuhtide kamp tuleks lahti lasta, ra*sk. Kontorist võiks, ra*sk, radikad välja lõigata, need EBSi kasvandikud tekitavad nii palju sooja õhku, et kogu maja saaks köetud!

TEE NII: Rohujuuretasandilt on kasvamas initsiatiiv, et pikendada tööpäeva 10nele tunnile. Toetan seda täielikult!

MILLIST KOOLITUST VAJAN?



ÄRA NII TEE: Kurat, poksikoolitust oleks vaja, taoks need lollused te seest välja!

TEE NII: Momendil tunnen, et mu peamine eesmärk on arenemine oma praeguses rollis. Ja selle juures aitavad mind mu kogenud kolleegid ning ülemus. Nii et otsest koolitusvajadust ma praegu ei näegi!

KUIDAS SA ENNAST TÖÖL TUNNED?



ÄRA NII TEE: Öhöhöhöhöhö, mõnusad pommid sul! Las ma katsun, siis tunnen end juba päris hästi!

TEE NII: Vastupidiselt oma eelmisele töökohale, tunnen end siin väga hästi! Inimesed on väga vahvad! Ja te olete rahuvusvahelise haardega personaligeenius, kellelt on palju õppida!