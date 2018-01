Donald Trump teatas eile, ootab tunnistuste andmist seoses uurimisega, mis peaks välja selgitama, kas Venemaa sekkus USA presidendivalimistesse või ei.

Möödunud nädalal teatati, et juurdlust juhtiv eriprokurör Robert Mueller soovib küsitleda ka Trumpi ennast, meenutab BBC. Kui varem oli Trump öelnud, et vaevalt Mueller teda küsitlema hakkab, siis eile teatas president, et soovib justiitsministeeriumi erinõuniku küsimustele vastata niipea kui võimalik. Riigipea lisas, et ilmselt tuleb tal juristide heakskiidul vestlusele minna kahe või kolme nädala pärast.

Trump kinnitas ka, et ta on jutuajamiseks absoluutselt valmis ja soovib ütlusi anda vande all. „Seal polnud mingit kokkumängu, mingit takistust pole,“ ütles ta.

Valge Maja juristid on praegu pidamas läbirääkimisi näiteks teemal, kas küsitlus toimuks suuliselt või kirjalikult.