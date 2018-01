Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel märjad või soolaniisked. Kohati on saju tõttu nähtavus teedel piiratud. Tugeva tuule tõttu võib olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi.

Eile oli Eesti liikluses vaatamata hoiatustele väga kurb päev, hukkus mitmeid inimesi ja lõhuti hulk sõidukeid. Kahjuks on tänagi meie teedel jäiteoht ja ka lühikese vahemaa jooksul võivad teeolud Liiklusjuhtimiskeskuse hinnangul oluliselt erineda.

Rahvakalendri järgi on 25. jaanuar Paavlipaev. Paavlipäev on olnud talve keskpaiga tähistaja, mistõttu pidi selleks ajaks alles olema pool inimeste ja loomade toidust. Talvepoolitajana tähistavad seda püha ka näiteks rootslased, soomlased ja sakslased.

Vanarahvas ütles tänase ilma järgi, milline tuleb suvi. Kui on vihmane ja sombune, tuleb see külm ning sajune. Kui taevas selge, on rannailma oodata!

Paavlipäeval algas saartel ka putukate ennetusmaagiline tõrjumine ja üle Eesti kehtis veel pühkemete väljaviimise keeld – sinna kohta, kuhu need viiakse, tekib suvel palju usse!

Mis meid siis ootab - täna ja tuleval suvel?

Riigi ilmateenistuse andmetel tuleb meil täna pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, Ida-Eestis ka lörtsi. Keskpäeval lääne poolt alates sadu järk-järgult lakkab.

Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 16 m/s, saartel ja rannikul 12-16, puhanguti kuni 22 m/s, õhtul hakkab nõrgenema. Õhutemperatuur on +2..+5°C.

Järgneval ööl ootab meid samuti pilves selgimistega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on +1..+4°C.

Üle Eesti kehtib ilmahoiatus!