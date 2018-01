Jaanuari alguses avaldas Värskas asuva toidupoe omanik Margus Karro riigikogu komisjonide ühisistungil arvamust, et kuna Lätist toodud alkoholiga Eestis kauplemine on kasvanud nähtavaks äriks, siis tuleks tema arvates Läti alkoholi käsitleda salaalkoholina.

"Kui on midagi, mida eestlane lõunanaabrite juures tõeliselt kadestab, siis on see Läti madal hinnatase: ammu enam ei tasu Lätti sõita vaid õlle järele, odavamalt saab nii ehituskaupa, kütust kui ka muid toidukaupu, kirjutas Õhtulehe juhtkiri mõni päev tagasi ja küsib: mis takistab meid eeskuju võtmast?

Küsimusi toidukaupadele või üksikutele kaubarühmadele madalama maksumäära kehtestamisest on poliitikud üldiselt tõrjunud väitega, et hinnalangus tarbijani ei jõuakski.

Kus on valimislubaduste tegijad nüüd?

Juhtkirja hinnangul on märkimisväärne, et (teatud) toidukaupade käibemaksumäära alandamine pole kõne alla tulnud isegi nüüd, kui võimul on Keskerakond ja sotsid. Kui kunagine valimislubadus on lihtsalt ununenud, siis tuletame hea meelega meelde.