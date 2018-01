Kultuuriinimeste palgatõusuks on tarvis lisaraha ja kultuuriminister Indrek Saarele ei tule eelarveläbirääkimised lihtsad. "Kui ma kolm aastat tagasi alustasin, olid just enne seda vastu võetud kultuuripoliitika põhialused 2020. aastani ja seal oli mittesiduvas versioonis kirjas eesmärk jõuda 2020. aastaks kultuuritöötajate palkadega Eesti keskmiseni," selgitab minister.

"Kui räägime palgast, looja võimalusest oma tööle pühenduda, selle töö väärtustamisest, siis kunstniku- ja kirjanikupalk on üks oluline teema. Praeguseks on meil 12 kirjanikku ja 12 kunstnikku, kellele on tagatud stabiilne sissetulek koos sotsiaalse garantiiga," lisab Saar.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on kultuuri osakaal umbes 1% SKT-st ja natuke üle 2% riigieelarvest.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.