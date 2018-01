Turvafirma G4s töötajad said kasiinost kätte pommiähvarduse tegemises kahtlustatava mehe, kes oli end tualetti magama keeranud.

22. jaanuaril kell 04.23 said G4S patrullid väljakutse Tallinna kesklinnas asuvasse kasiinosse, mille tualettruumis magas joobes mees. Turvatöötajad tundsid mehes ära tagaotsitava isiku, kelle kohta olid nad info saanud paar tundi varem ja keda kahtlustati pommiähvarduse tegemises. Turvatöötajad pidasid mehe kinni ja andsid ta üle politseile, kes kinnitas, et tegemist on tagaotsitavaga, rääkis G4s pressiesindaja Reimo Raja.