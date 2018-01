Tallinna Kesklinna valitsus on kulutanudMaarjamäel ehitatava kommunismiohvrite memoriaali kõrval seisva nõukogudeaegne obeliskija laguneva tribüüniväljaku turvalisusele 1200 eurot.

Kesklinna valitsus on teinud kulutusi ohutuse tagamiseks memoriaali alal – paigaldanud piirded ja hoiatussildid kogumaksumusega 1200 eurot. Kuni ala tulevik ja omandussuhted pole selged, ei ole rohkem kulutusi kavas teha, teatas Kesklinnavalitsuse avalike suhete nõunik Ester Šank.Vikerraadio saates „Uudis+“ esinenud justiitsminister Urmas Reinsaluon öelnud, et kaheksa miljoni euro eest ehitatava kommunismiohvrite memoriaali kõrval seisev nõukogudeaegne obelisk ja lagunev tribüüniväljak tuleks tulevikus varustada asjakohaste selgitavate viitadega ja tagada nende võimalikult säästlik korrashoid ja ohutus. “Kas selleks on vaja midagi maha lõhkuda, kinni betoneerida või teha nii, et miski ei hakkaks kaela varisema – see on omaette küsimus, mille peab lahendama insenertehniliselt,” ütles Reinsalu.