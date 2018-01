Esimeseks finaalülesandeks oli Pavlova kook, teiseks aga 3D tort – küpsetis, mis on ühtaegu nii tort kui skulptuur. Stanislav tegi valmis kohviga immutatud šokolaadibiskviidist kaisukarukene võikreemiga, kes hoiab pingsalt käes muffinit. Stanislavi karu oli detailirohke, nunnu, maitsev – kokkuvõttes ideaalne šokolaadikook. „Minu käekiri on selline. Nagu saates võis näha, siis meeldivad mulle armsad, ilusad ja nunnud asjad. Karumõmm on selleks ideaalne,“ põhjendab Stanislav valikut.

Mees ütleb, et ebaõnnestumised tulid saate jooksul just seepärast, et olukord oli raske ja pingeline. „Halb ei olnud sellel hooajal keegi.“ Pagarivõistluse finaalsaade võeti linti juba suvel, kuid võitjad selgusid alles täna. „Ma suutsin selle vahepeal isegi ära unustada,“ muigab Stanislav. „Tuttavad ja sõbrad tuletasid vahepeal meelde, kui küsisid, et millal finaalsaade tuleb ja kes võidab. Muidu elasin oma rahulikku elu, kuni saade lähemale hakkas tulema.“ Võitja tunnistab, et kaks päeva enne finaalsaadet hakkas süda puperdama lausa samamoodi, nagu suvel filmides.

„Väga-väga uhke tunne on! Tõesti, selle hooaja konkurents oli äärmiselt tugev ja lõpuks luges see, kellel pidas närv vastu,“ räägib värskelt saate „Eesti parim pagar“ võitjaks kroonitud insener Stanislav.

Seda, et ta võidab Stanislav oodata ei osanud. „Ma olen reaalne inimene ja kui vaadata tehniliste voorude tulemusi, siis olid õde (saate finaalis oli ka Stanislavi õde Kristiina – K.T) ja Triinu tugevamad. Mul oli saate jooksul paar ebaõnnestumist ja ma kartsin, et need võivad saada saatuslikuks.“ Siiski tõdeb mees, et lõppkokkuvõttes luges kohtunike jaoks siiski üldpilt. „“Finaalis tehtud Pavlova ja 3D kook aitasid väga palju kaasa.“ Suurimaks ebaõnnestumiseks peab Stanislav esimest saadet, kus tuli teha kohupiimakooki. „Uskumatu, see on üks kergemaid asju, mida oskab, ma arvan, iga kodupagar ja küpsetab seda oma perekonnaga. Seal olin ma eelviimane ja jäin väga napilt saatesse püsima.“

Suurimaks õnnestumiseks, kui finaal muidugi kõrvale jätta, peab mees aga eelviimast saadet. „Seal tuli mul suurepäraselt välja oma küpsetis ja Schwarzwaldi tordiga suutsin ma tõestada, et olen finaalikohta väärt ja suudan ka pingelises olukorras kõike hästi teha. Minu jaoks on selles saates saadud päeva parima pagari märk suurima tähtsusega.“ Milline ülesanne oli aga kõige raskem? „Kohupiimakook,“ puhkeb Stanislav naerma. „Just seepärast, et see oli kõige kergem. Kõige lihtsamaga on kõige kergem alt minna.“

Saatesse läks Stanislav selleks, et oma kokkamisoskused tõeliselt proovile panna. „Mulle meeldib katsetada ja uusi asju proovida ja tundus, et see saade on parim väljund. Kui ma pärast kandideerimist kuulsin, et olen saatesse pääsenud, siis hakkasin mõtlema, et mida ma reaalselt oskan,“ naerab ta.

Saates osales ka Stanislavi treenerist õde Kristiina, kes samuti finaali pääses. „Ma ei tundnud hetkekski õe poolt konkurentsi. Olime pidevalt teineteisele toeks ja rasketel hetkedel teineteise kõrval.“ Kui saade peaks uuesti tulema, soovitab võitja kindlasti kõigil kandideerida parima sõbraga, isa või emaga. „Kaksi on saates vaimselt oluliselt kergem.“ Kas Stanislavil on kahju, et Kristiina ei võitnud? „Ütlen ausalt – ma tunnen, et ta on minust parem ja ta oleks võitu kindlasti väärt olnud. Lõpuks mängis rolli pingeline olukord. Minu närvikava on tsipakene tugevam.“ Seda, kas Stanislav tulevikus ehk ka oma kohvikut avada plaanib ta veel ei avalda. „Soovitan jälgida minu ja õe Facebooki fännilehte, sinna võib midagi ilmuda,“ poetab ta salapäraselt. Ka auhinnareisile Zagrebisse läheb Stanislav koos õega.