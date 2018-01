74 000 elanikku evakueeriti, kui vulkaan Mayon kolmapäeva õhtul purskama hakkas, vahendab Metro.

Vaatepilt on küll võimas - laavat ja suitsu lendab pea kolme kilomeetri kõrgusele õhku - kuid olukord äärmiselt kriitiline. Mayon on Filipiinide aktiivseim vulkaan ning võib teinekord pursata väikeste vahedega mitu kuud järjest. Filipiinide päästjad töötavad täisvõimsusel, kuid kardetavasti ei jõua vajalik hädaabi siiski kõigi põgenikeni, kes endiselt erinevatesse laagritesse ja varjenditesse kogunevad.

Evakueeritud on ka kariloomad, et talunike kahjusid vähendada.

Hoolimata sellest, et vulkaan on endiselt aktiivne, on Mayon populaarne turismiatraktsioon, mille tippu pürgivad igal aastal sajad rändurid.