Peaminister Jüri Ratas leidis vastates riigikogulase Andres Herkeli arupärimisele, milliseks loeb ta riigile tekitatud moraalset kahju saadete ostmise kohta telekanalilt Pervõi Baltiiski Kanal, et selliseid süüdistusi ei saa esitada Eesti riigi õiguskaitseorganite ja kohaste institutsioonide vastavasisuliste otsusteta.

Vabaerakondlane Andres Herkel küsis peaministrilt, milliseks loeb ta riigile tekitatud moraalset kahju, kui kuritarvitatakse avalikku raha erakonna huvides, varastatakse sellega valijate hääli ning tehakse seda kõike Eestile vaenuliku Kremli-meelse propagandakanali kaudu.

„Selliseid kaalukaid süüdistusi ei saa esitada ilma Eesti vabariigi õiguskaitseorganite ja kohaste institutsioonide vastavasisuliste otsusteta. Vastavalt Eesti vabariigi põhiseadusele mõistab õigust kohus, mis on võimude lahususe põhimõtte alusel teistest võimudest ja nende mõjusfäärist eraldatud,“ teatas peaminister. Vastates küsimusele, millised sammud on valitsusel kavas, et koalitsioonileppes sätestatust lähtudes nõuda Keskerakonnalt ja Mihhail Kõlvartilt Tallinna kasuks välja kampaaniaperioodil PBK-lt saadete ostmiseks kulutatud raha, teatas peaminister, et valitsusel ei ole selles suhtes plaanis mitte ühtegi sammu, sest oleme demokraatlik vabariik. „Lähtuvalt oma töö ja tegevuse aluseks olevatest seadustest ja õigusaktidest, ei tegele vabariigi valitsus ega saagi tegelda Eestis registreeritud ja tegutsevatelt erakondadelt raha nõudmisega,“ lisas ta.

Herkel märgib, et peaministri meelest pole probleemi avaliku raha kuritarvitusega ning avaliku rahaga ebavõrdse valimisolukorra tekitamisega ega ole ka vajadust seadusi muuta, kui peaks selguma, et selle tegevusega on JOKK.