„Olin magama jäämas, kui tundsin, et buss hakkas kiiresti pidurdama. Vaatasin aknast välja ja nägin, et me ei jõua pidurdada. Siis käis laks ja kõik olid istmetelt maas,“ räägib Tallinna–Tartu maanteel ränga bussiõnnetuse üle elanud Johanna.

Eile kell 12.18 teatati häirekeskusele õnnetusest Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee 56. kilomeetril Ardu alevikus, kus põrkasid kokku Tallinna–Paide–Türi–Viljandi liinil reisijaid vedanud Hansaliinide buss ja veoauto. Bussis oli 37 reisijat. Haiglasse viidi neli inimest, kohapeal anti esmaabi 12 kannatanule. 71aastase staažika bussijuhi pidid päästjad välja lõikama. Bussijuht suri saadud vigastustesse haiglas.