MTA pressiesindaja Uku Tampere sõnul leiti kõnealust baari kontrollides 4277 pudelit erineva mahu ja nimetusega, saatelehtedeta lahjat alkoholi (õlut), mida maksu- ja tolliameti kontrollib – kas maksud on tasutud ja milline on alkoholi päritolu.

Tampere kinnitab, et MTA on kontrollinud Tallinna eri ettevõtteid. Vaadeldi ümbrikupalgariskiga majutus- ja toitlustusettevõtteid kesklinnas ja Lasnamäel. „Eesmärk on kontrollida töötajate nõuetekohast registreerimist töötamise registris, koguda teavet ettevõtete sisemise töökorralduse ja võimaliku ümbrikupalga maksmise kohta, samuti juhtida äriühingu ja töötajate tähelepanu ümbrikupalga maksmise kahtlust tekitavatele näitajatele,“ räägib Tampere. „Mitmes kohas olid vaatlustele kaasatud ka liikuvkontrolli ametnikud, kes kontrollisid võimalikke aktsiisiriske. Võimalik rikkumine tuvastati vaid ühes tegevuskohas, täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.“

Tampere sõnul teevad MTA ametnikud tollikontrolli Eestisse sisenejatele iga päev, sealhulgas salasigarettide, keelatud esemete ja ainete Eestisse toomise tõkestamiseks. „Lätist toodud alkoholi edasimüümine on keelatud. Seetõttu ongi maksu- ja tolliameti kontrollid selles valdkonnas keskendunud eelkõige võimalikele müügikohtadele, nagu toitlustus- ja meelelahutusasutused, et välistada Eesti maksumärkideta alkoholi müüki. Selliseid kontrolle on tehtud mitmes kohas üle Eesti ning mõnikord on käitlejate juurest leitud ka Läti maksumärkidega alkoholi. Ka maanteel tehakse ebaseadusliku alkoholikäitlemise tuvastamiseks riskianalüüsi alusel suunatud kontrolli ja juhukontrolli.“