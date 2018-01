Prantsusmaal on seni olnud rekordiliselt vihmane jaanuar. Märg ilm aga paneb Pariisist läbi voolava Seine'i üle kallaste ajama. Jõeäärsed kõnniteed on üle ujutatud ja kaldaäärsed restoranid on sunnitud uksed sulgema.

(AFP / Scanpix)

BBC vahendab, et käesolev kuu on viimase 100 aasta kõige märjem jaanuar Pariisis.

(Reuters / Scanpix)

Üleujutatud restoran. (AFP / Scanpix)

Mitmed metrooliinid ei sõida ning suletud on Jumalaema kirik ja Orsay muuseum.

Pariislanna üritab kuiva jalaga pääseda. (AFP / Scanpix)