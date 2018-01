ETV saade "Pealtnägija" tõi televaatajateni kahe pere lood, keda seob just elektri kõikumisest tekkinud kahju.

Lõuna-Eestis Käärikul elav Tõnu Tamm on elektrisõda Elektrileviga pidanud juba aastast 2013. Vool on tal küll olemas, kuid küsimus on selle kvaliteedis, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet.

Tõnu on viimased viis aastat maadelnud Elektrileviga, sest sõna otseses mõttes - kui Tõnu paneb oma elektrivõrgule vastava treipingi tööle, hakkab pirn laes vilkuma ja koduseid tehnikaseadmeid lõhkuma.

Teine samalaadselt kurioosne näide on Keilas, Tähe tänaval, kus möödunud aasta novembris läks ühel majapidamisel ootamatult vool ära - vastu taevast läksid mitmed seadmed õhksoojuspumbast CD-mängijateni välja.

