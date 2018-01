“Mu esimene reaktsioon lapseootusest teada saades oli, et ma ei julge sünnitada!” ütleb tõsielusarjadest “Prooviabielu” ja “Abielus esimesest silmapilgust” tuntud Helen Kõpp, et teda tabas rasedusest kuuldes esmalt hirm. “Mul on väiksest saati olnud hirm sünnituse ees, kuid nüüd juba pikemat aega rase olles, on see hirm kadunud. Muidugi oli ka ärevus, et see on suur kohustus ja kas on lapseootele jäämine oli ikka õige otsus.“

Helenit aitas hirmudest üle saada omamoodi ettemääratuse tunne. “See lihtsalt juhtus nii. Ma ei teinud seda last. Paljud arvavad, et lapsi tehakse, kuid nad ei tule lihtsalt. Mulle tuli kergelt. Rääkimata sellest, et põen endometrioosi, mis vähendab viljastumise tõenäosust. Sain aru, et ju see peab nii olema, muidu poleks see laps mulle üldse kõhtu tulnud. Küll ma hakkama saan, raskeks läheb kindlasti, aga loodame, et mitte väga. Lapsed toovad palju rõõmu, ta on osa minust, see on ju tore.“

Samuti toimusid muutused Heleni ümber – kui enne polnud ta elus lastest jälgegi, siis rasedana näitasid kõik märgid, et ta peaks keskenduma pere loomisele. Tema lõputöö teema muutus, mitu sõbrannat jäid lapseootele – ka need, kellest ta poleks osanud seda arvatagi. “Hämmastav, keegi oleks nagu teed sillutanud, mida mööda ma kogemata käisin,” sõnab Helen.