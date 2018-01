"Järsku kutsus Priimägi neiu enda juurde, rebis teenindajast kinni ja ütles talle, et neiul on joogi toomiseks aega kolm sekundit," vahendas külastaja toimunut.

"Mis seal ikka öelda, töötagu siis kiiremini," pani Priimägi ette ning võrdles kohviku klientuuri lennureisijatega, kes jaotatakse rahulikkuse ja kärsituse alusel gruppideks - tema olevat see kärsituma loomuga.

Priimägi on varemgi oma bravuurikate tegude ja sõnavõttudega kõneainet tekitanud. Mullu oktoobris kuulutas ta saates "Hommik Anuga", et ta ei mõista, miks enam ei tohi öelda sõna "neeger".

"Kes mõtles välja selle, et ei tohi enam ütelda neeger? Kes on see autor, öelge mulle see inimene, ma lasen ta vangi panna," rääkis ta ning nentis seejärel, et need reeglid tulevad ookeani tagant.

Priimäe arvates on Ameerika Ühendriikide ühiskond üks ebanormaalsemaid ühiskondi üldse ja viimasel ajal avalikkuses teemaks olnud ahistamissüüdistuste laine on massiline hüsteeria.