"Eesti parim pagar" selgitas täna õhtul välja kolmanda hooaja võitja, kelleks on 27-aastane Stanislav.

Pagarisaadet juhtis rõõmsameelne maitseskeptik Alari Kivisaar ning kohtunikeks olid võrratu ja särav koogikuninganna Angeelika Kang ning kulinaarne võlur Ants Uustalu. Külaliskohtunikuks oli imeline Sünne Valtri.

Finaalis võtsid Stanislaviga mõõtu veel ka müügijuht Triinu Tartumaalt ning Stanislavi õde, sporditüdruk Kristiina. 27-aastane projektiinsenerist Stanislav teeb tublisti nii sporti kui kooke. Täpsus ja loomingulisus on märksõnad, mis Stanislavi köögis iseloomustavad. "Minu jaoks on küpsetamine meelirahustav tegevus/hobi, kus üritad mitte milleski valmis saada midagi meelierutavat, mida tuletad veel meelde mitu järgnevat nädalat," kirjeldab mees ise. Esimeseks finaalülesandeks oli pavlova – imeline, õhuline, pealt krõbe ja seest pisut nätske beseetort vahukoore ja marjadega. Teiseks ülesandeks aga 3D tort – küpsetis, mis on ühtaegu nii tort kui skulptuur.

Insener Stanislav võttis finaalis ette šokolaadi. Sedakorda valmis kohviga immutatud šokolaadibiskviidist kaisukaru. Stanislavi karu oli detailirohke, nunnu, maitsev – kokkuvõttes ideaalne šokolaadikook. Triinu kook oli ülimalt keerulise teostusega, huvitav ja maitsev maius. Kohtunikel jätkus vaid kiidusõnu nii sidrunikreemi kui biskviidi kohta. Kristiina padjavirn oli armsalt vormistatud, parajalt magus ja kreemine.