Legendaarne mälumäng "Mnemoturniir" on Vikerraadio eetris olnud juba pool sajandit. Tarku, kes küsimustele vastavad, me teame, kuid "Seitsmesed" tutvustavad meest, kes on tarkade klubile läbi aegade kõige rohkem küsimusi saatnud.

Vaata täpsemalt TV3 videost!