Hansa Bussiliinide juhatuse liige ja Viljandi osakonna juht Madis Lepp avaldab kaastunnet täna hukkunud bussijuhi lähedastele.

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Hansa Bussiliinide Tallinn-Viljandi liini bussiga toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus ettevõtte pikaajaline bussijuht.

"Avaldame kaastunnet omastele, langetame leinas pea ning jääme kallist kolleegi koos lähedastega mälestama. Tegu on traagilise sündmuse ja šokiga kogu meie kollektiivile. Ants on hinnatud kolleeg, kes on olnud meiega juba ettevõtte algusaastatest ning meile eeskujuks oma pühendumuse ja heasüdamlikkusega," sõnas Lepp.

"Ettevõte teeb omalt poolt kõik, et hukkunu omakseid toetada. Bussifirma katab kõik matusekulud ning tagab kriisiabi ja nõustamise. Kriisinõustamise tagab ettevõte ka oma kollektiivile, kes elab üle kolleegi kaotust," lisas Lepp. "Soovime südamest head paranemist kõikidele reisjatele, kes õnnetuses vigastada said."