„Ta oli äärmiselt otsekohene, äärmiselt enesekindel ja probleemi ruttu haarav inimene,“ meenutab teisipäeval manalateele lahkunud majandusteadlast ja poliitikut Janno Reiljanit poliitik Jaak Allik. „Vaatamata sellele, et tema välimine nägemine oli kehv, oli ta sisemine nägemine väga terav. Ta sai probleemist kiiresti aru ja teinekord andis mõnele ideele pihta mitte just parlamentaarsete sõnadega.“

„Reiljan oli väga kirglik poliitik ja inimene, ta oli sedasorti poliitik, kellel olid väidete tõestuseks olemas faktilised materjalid,“ ütleb kunagine Eestimaa Rahvaliidu juht Jaanus Marrandi. „Tema väited võisid meeldida või mitte, aga temaga sai vaielda ja argumenteerida.“ Marrandi nõustub väitega, et Reiljan oli inimene, kes ei jätnud kedagi ükskõikseks. „Ehkki ta esines alati argumenteeritult, siis tema kirglikkus võttis mõnikord ta mõtetelt lõivu,“ lisab Marrandi. „Tänapäeval võiks olla rohkem selliseid poliitikuid, kelle väited on argumenteeritud ja kellega saab vaielda.“

Alliku sõnul oli Reiljan oma põlvkonna üks koloriitsemaid ja otsekohesemaid poliitikuid, kes kunagi ei paindunud päevapoliitiliste otsuste alla. „Ta jäi oma põhimõtetele kindlaks ja sellega teenis ta endale palju vaenlasi, aga ka austust,“ sõnab Allik. Ta meenutab üht Reiljani hiilgavat võrdlust, mille ta ütles välja ajal, mis Eesti võttis kasutusele euro ja Eesti Pank kaotas õiguse raha emiteerida. „Reiljan oli veendunud, et Eesti Pank kui asutus on ülemehitatud ja ülemakstud,“ meenutab Allik. „Ta ütles, et Eesti Pank on nagu laev, mis on kõikide köitega kai külge kinnitatud, aga mootorid töötavad täisvõimsusel.“

Mitte ainult poliitik