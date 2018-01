Kolmapäeval juhtus kaks rasket liiklusõnnetust. Esimeses neist põrkasid kokku reisibuss ja veok ning mitu inimest sai vigastada, bussijuht suri haiglas. Teises õnnetuses põrkasid kokku veoauto ja sõiduauto ning üks inimene hukkus veel. Selgus, et isegi väga pikk juhistaaž ei suuda vahel halvimast päästa.

Õnnetused juhtuvad ikka ning tihtipeale just sellepärast, et juhid ei vali sõidukiirust vastavalt ilma- ja teeoludele. Ikka leidub neid, kes vaatamata libedale teele või taevast alla sadavale lörtsile maanteel kangekaelselt 90kilomeetrise tunnikiirusega sõidavad. Mõned ei pelga isegi tihedas lumesajus kiirust ületades möödasõite taha. Sageli märkavad niisugused uljaspead vastutulevaid autosid viimasel hetkel ning seavad siis järsu pidurduse ja tagasireastumisega ohtu mitte ainult enda, vaid ka teiste liiklejate elud.

Üks asi on seada ohtu enda elu, teine asi ohustada ka teisi enda ümber. Kas ohtlikku sõidustiili viljelevad inimesed tahavad tõepoolest teada, mis tunne on elada taagaga, et nad on oma ettevaatamatu käitumisega kellegi surmas süüdi?