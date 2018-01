Riigikogulane Kalle Muuli leiab sotsiaalmeedia postituses, et Reformierakonna järjekordne kirbutsirkus on selleks korraks siis jälle lõppenud.

"Naistevastane vägivald ei huvita nüüd enam kedagi -- täpselt kuu aja pärast sõidab enam-vähem kogu see umbusaldajate kamp üksmeelselt Tartusse presidendi vastuvõtule Tiit Ojasoo lavastust vaatama. Olen kindel, et see on märksa parem lavatükk kui tänane Reformierakonna korraldatud etendus, sest halvemat ja mõttetumat pole lihtsalt võimalik teha," leiab Muuli.

"Juba ainuüksi see, et kits pandi kärneriks ja umbusaldajate juhtimine usaldati Jürgen „Ära kaaguta!“ Ligile, näitas selgelt, et Reformierakonna eesmärk pole poliitilise kultuuri parandamine ja naiste kaitsmine, vaid poliitiline kättemaks justiitsminister Urmas Reinsalule," leiab Muuli.