Kui prints Andrew' noorem tütar printsess Eugenie (27) kihlumisest teatas, hakati sotsiaalmeedias ülevoolavalt kaasa tundma tema vanemale õele.

Printsess Beatrice on tõepoolest Elizabeth II ainus täisealine lapselaps, kes pole veel paarilist leidnud. On märkimisväärne, et 29aastane Beatrice pole oma õele avalikult õnne soovinud - erinevalt oma isast, kes väljendas kihlusuudise üle suurt elevust, ning emast Sarah Fergusonist, kes vorbib Instagramis noorpaarist aina uusi imetlevaid postitusi.

Total joy #engagement @hrhthedukeofyork 😁😁 A post shared by Sarah Ferguson (@sarahferguson15) on Jan 22, 2018 at 2:52am PST

Daily Maili teatel on Twitter kaastundlikke kommentaare täis. Millal küll Beatrice oma unelmate printsi leiab, küsivad heasoovlikud fännid. Printsess on üle elanud suure südamevalu - augustis 2016 läks ta lahku Dave Clarkist, kellega oli koos olnud kümme aastat. Juba paar kuud hiljem teatas Clark kihlumisest glamuurse New Yorgi reklaamibossi Lynn Andersoniga.