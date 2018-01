Eile suri 57-aastaselt majandusprofessor Ruth Alas.

Juhtimisteadlane ning Estonian Business Schooli professor Ruth Alas pidas ränka võitlust neljanda staadiumi kopsuvähiga.

Ruth Alas sai majandusinseneri diplomi sai 1983. aastal. Aastatel 1981–1991 töötas Ruth Alas programmeerijana Eesti Põllumajanduse Arvutuskeskuses ning aastatel 1991–1995 konsultandina ettevõtetes Mainor-Konsultant ja Ariko Reserv. Aastatel 1995–1997 õppis Ruth Alas Estonian Business Schooli (EBS) rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppes ning aastatel 1998–2002 EBSi doktoriõppes. 2003. aastal anti Ruth Alasele EBSi doktorikraad ärijuhtimises (PhD).

1997. aastal osales Ruth Alas juhtimisalasel täiendkoolitusel Ameerika Ühendriikides Bentley Kolledžis (Bentley College, praegune Bentley University) ning 1999. aastal rahvusvahelisel täiendkoolitusel Hispaanias IESE Business Schoolis (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Universidad de Navarra). 2004. aastal anti Ruth Alasele doktorikraad majandusteadustes (PhD) Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, kus ta kaitses doktoritöö teemal „Organisational changes during the transition in Estonia: major influencing behavioural factors“.

Aastal 1995 alustas Ruth Alas tööd EBSis lektorina. 1996. aastal valiti ta EBSi juhtimise õppetooli juhataja kohusetäitjaks ning 2003. aastal juhtimise õppetooli juhatajaks. Aastatel 2006–2014 töötas ta EBSi teadusprorektorina. Alates 1997. aastast on ta EBSi senati liige. Ruth Alas on kõige enam õpetanud juhtimise aluste ja muudatuste juhtimise õppeaineid