Liis Lemsalu, kes homsel Eesti Muusikaauhindade galal on nomineeritud kolmes kategoorias, võttis täna vastu teistmoodi väljakutse ning proovis kohvikus ettekandja ametit. Café Lyonis on käimas sotsiaalkampaania „Kohtle teenindajat nagu staari“.

„Teenindajatöö oli hästi tore, kliendid väga sümpaatsed ja vastutulelikud. Mõni ütles, et võiksingi siia tööle jääda,“ jagas Liis Lemsalu muljeid kohvikus töötamisest. „Kuigi ma olen aastaid tagasi teismelisena taskuraha teenimiseks ettekandja tööd teinud, siis olin ära unustanud, et eksisteerib selline asi nagu jootraha saamine. Kui täna oma esimesed 5 eurot tippi sain, olin väga üllatunud. Kui ma ise olen saanud hea teeninduse osaliseks, siis olen alati tippi andnud, et anda teenindajatele mõista, et mulle meeldib see viis, kuidas nad oma tööd teevad ning minuga suhtlevad.“

„Tulin Café Lyoni tööle mõttega, et kohvik teenindab külalisi nagu staar – hästi ja mõnusalt, au ning austusega. Minu jaoks on tähtis, et kõiki inimesi võetakse vastu austusega, sõltumata töökohast või ametist,“ rääkis Liis. „Mida rohkem naudid oma tööd – ükskõik, mis tööd parasjagu teed – teenindaja, raamatupidaja või laulja, seda rohkem see paistab välja sellele, kelle heaks sa seda teed ning seda rohkem positiivset tagasisidet saad. Mõnusa vaibiga inimesed on meeldivad.“