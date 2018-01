Maanteeameti hinnangul olid bussijuhi surmaga lõppenud liiklusõnnetuse paigas teeolud rahuldavad, kuid kindlasti mitte suvised.

Maanteeameti ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibelehe sõnul on teehooldusleping sõlmitud aktsiaseltsiga Tariston. „Kõnealusel teel on kehtestatud kõrgeim seisunditase, mis tähendab, et lumi ja lörts tuleb sõiduteelt eemaldada viis tundi pärast lumesaju lõppu ning libedusetõrje teostada kahe tunni jooksul pärast libeduse teket,“ vastas Piibeleht.

Õigusaktid ega teehooldeleping ei sätesta otseselt, mitu korda päevas peab libedusetõrjet tegema. On juhuseid, kus tuleb seda teha koguni neli korda ööpäeva jooksul, et tee haardetegur ei langeks alla nõutava. Oluline on aga meeles pidada, et tuisu ajal ei mõju tehtav libedusetõrje kohe ja pidevas muutlikus ilmastikus häid sõidutingimusi tagada ei suudeta. Teelõiku kontrolliti kella 11.30 paiku ning teeolud olid rahuldavas seisus, kuid kindlasti mitte suvised. Haardetegur oli lubatu piires, kuid sadas lund ja oli pinnatuisku. Küsimusele, millal viimati enne õnnetust libedusetõrjet tehti, Õhtuleht vastust ei saanud, kuid pärast bussi ja veoki kokkupõrget sõitis puistur Sillaotsalt Tallinna suunas libedust tõrjuma kell 12.36.