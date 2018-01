Itaalia nimega briti lavastaja Armando Iannucci võttis oma filmi tõelise Briti kino raskekahurväe Simon Russell Beale (Beria), Rupert Friend (Vassili Stalin), Jeffrey Tambor (Malenkov), Jason Isaacs (Žukov) ja montypythonlase Michael Palini (Molotov). Lisaks karismaatiline ameeriklane Steve Buscemi (Hruštšov) ja ukrainlanna Olga Kurõlenko (pianist Marija Judina).

Iannucci ütles, et keelust hoolimata ei mata ta maha lootust, et vene vaataja näeb seda filmi. „Ma olen ikka veel kindel, et meil õnnestub see film [Vene] kinodesse saada,“ sõnas filmimees. „Kõik venemaalased, kellele me seda filmi näitasime – kaasaarvatud ajakirjanikud, kinnitasid, et neile film väga meeldis. Nad ütlesid: „See on naljakas, kuid kõik see on tõsi“,“ märkis Iannucci.

Film jookseb juba pea kaks nädalat menukalt Eesti kinodes.

Armando Iannucci suunab filmikaamera sündmustele, mis vahetult eelnevad ja järgnevad Stalini siit ilmast lahkumisele ja meie silme ees avaneb absurditeater ja võimuvõitlus, mida tuleb oma silmaga näha selleks, et seda uskuma jääda.



On aasta 1953. Stalin on pealtnäha hea tervise juures – pea katkematu terror oma riigi kodaniku suhtes ei rauge, Siberisse suunduvad rongid on rahvast pungil ja pahaendeliste majade pahaendelistes keldrites kajavad revolvrilasud hirmutava sagedusega. See idüll lõpeb aga järsult ühel hommikul, kui Stalini lähikondlased leiavad Isakese põrandalt „omaenda ebaväärikuse loigus“. Aga tema lähikonnal, kuhu teiste seas kuuluvad seltsimehed Malenkov, Hruštšov, Molotov , Beria, Žukov ja teised (unustada ei tohi Stalini joodikust poega Vassilit ja kalestunud tütart Svetlanat) ei ole põhjalikumaks leinamiseks aega. Selle asemel on vaja asuda otsustavalt tegutsema, et tagada endale hea ja turvaline äraolemine võimalikult kõrgel positsioonil ka uue võimu ajal. Võib-olla isegi selle absoluutses tipus. Aga peaasi, et maine teekond enne seda ootamatult ei katke...