Yana Toom ei ole hetkel veel sada protsenti kindel, milline oleks tema seisukoht, kui kellakeeramisest loobumine pandaks Euroopa Parlamendis hääletusele.

"Ratsionaalselt ma oleksin kellakeeramise vastu, sest see tekitab transpordis probleeme, aga meil on siin nii pime," ütles Toom. Eesti geograafilist paiknemist silmas pidades ta ei tea, kas jaguks südant kellakeeramise vastu hääletada.

"Ausalt öeldes, kui me talvel jääme sinna pimedasse aega, siis on täitsa nagu õudusunenägu. Tahaks lihtsalt natukene valgust juurde saada," muretses Toom.

Yana Toom (Stanislav Moshkov)

Yana Toom tunnistas, et kui hääletus toimuks täna, ei oskaks ta ilmselt valikut teha. "Ma pean end kurssi viima kõikide nende poolt- ja vastuargumentidega," märkis ta ja lubas, et kui asjaolud jõuavad hääletuseni, teeb ta kindlasti oma otsuse.

Euroopa Liidus on kellakeeramine ühiselt reguleeritud. Kui üks riik tahab sellest loobuda, peaksid seda tegema ka teised. Kellakeeramise lõpetamise ettepaneku tegi Soome. On võimalik, et kellakeeramise küsimus pannakse Euroopa Parlamendis hääletusele ja järgmisest kevadest enam kella keerama ei pea.