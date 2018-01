Türgi ambitsioonika ja autoritaarse presidendi Recep Tayyip Erdoğani sõnad, et türklaste laupäeval alanud sõjalised operatsioonid Põhja-Süürias lõppevad alles siis, kui Türgis asuvad 3,5 miljonit Süüria pagulast saavad tagasi koju, ei kõla eriti veenvalt.

Eriti usutavad pole ka Türgi võimude väited, et sissetungiga kurdide aladele Põhja-Süürias kaitseb Türgi oma riiki, tagab regioonis julgeoleku, kaitseb NATO lõunapiire ning et see sõjaline operatsioon olevat suunatud pelgalt terroristide vastu. Ilmselt on Türgi-Süüria piiril tegutsenud ka terroristid. Kuid karta on, et tegemist on rohkem propagandistlike loosungitega, mille taha Ankara üritab peita oma kasvavaid ambitsioone.

Erdoğan unistab Osmanite impeeriumi aegsest Türgi võimsusest ning hiilgusest. Ta on hakanud Venemaa presidendi Vladimir Putini liitlaseks. Mõlemal valitsejatel on palju ühist. Ankara vaatab juba ammu Süüriat ihaldava pilguga, soovides saada sellest magusast pirukast oma tükikest. Sissetung kurdide aladele Süürias peaks näitama Türgi võimsust ja Türgi sõjaväe tõhusust, samuti soovib Ankara katkestada Süürias olevate kurdide koostöö Türgis elavate kurdidega, milles Ankara näeb ohtu oma huvidele.

Türgi kardab kurdi riigi teket