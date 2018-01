Šeff Marcus Piepenschneider arvas, et palgata puhkus ei ole lahendus, sest sellega kaasnevad rahalised raskused. Ta saatis firma kõigile 110 töötajale e-kirja küsimusega, kas nad annetaks oma ületunnid hätta sattunud kolleegile.

Jens Röseneri 18aastane poeg Kim haigestus lasteaias praktikal olles grippi, mis tõi tüsistusena kaasa raske südamehaiguse. Kuna poja elu oli ohus, siis viidi ta Berliini Charité kliinikust ravile Heidelbergi erikliinikusse. Isa läks samuti Heidelbergi ja asus elama kämpinguplatsile pargitud matkaautos. Kui isa puhkus läbi sai, oli Kimi seisund endiselt vilets. Arstid paigutasid ta rindkeresse koguni väikese defibrillaatori, mis vähendab äkksurma riski. Isa leidis, et peab niisuguses olukorras jääma poja juurde kliinikusse ja palus seetõttu ülemuselt palgata puhkust.

Jens ja Kim olid pisarateni liigutatud. Jens avaldas lootust, et elu annab talle võimaluse kolleege abi eest kuidagi tänada.

Nüüdseks on Kimi tervis sedavõrd paranenud, et ta käib jälle koolis. Ta loodab kooli tänavu lõpetada ning minna seejärel ülikooli poliitikateadusi ja ajalugu õppima. Haigus kahjustas Kimi südant siiski nii palju, et ta ootab uue südame siirdamist. Selleks tuleb aga leida sobiv doonor.