Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam on aastaid kellakeeramise vastu olnud ja loodab, et peagi tehakse otsus sellest loobuda ning kellakeeramine jääb ajalukku. "Kellakeeramine tähistab tänavu oma 100 juubelit. See kehtestati 1918 USAs ning oli seotud vajadusega säästa sõja tingimustes enam energiat, keskendudes töötamisele loomuliku valguse tundidel," tõi Kelam põhjusi ajaloost ning märkis, et tänapäeval on tingimused hoopis teised. "Suur osa töötajaid pole kindlatel kellaaegadel vabrikuis ja kontoreis nagu saja aasta eest: paljud töötavad interneti vahendusel, sõltumata kellaajast," selgitas ta. Tunne Kelam (Teet Malsroos)

Kelami sõnul on uuringud näidanud, et raskuspunkt keskendub psühholoogilisele aspektile, sest suur osa inimesi on häiritud uneaja muutusest ja harjumusliku elurütmi rikkumisest iga poole aasta tagant. Samuti toob ta välja, et kellakeeramine on lihtsalt tülikas, sest kaks korda aastas peab ümber planeerima sõidukavasid ja kohtumiste aegu.

"Olen veendunud, et see [kellakeeramine - toim] otsustatakse peatselt lõpetada - mida varem, seda parem," avaldas ta. Euroopa Parlamendis on Kelami sõnul häälekas rühm saadikuid, kes loobumist pooldavad.