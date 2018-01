Mõned päevad tagasi selgus, et ajakiri Forbes on Taxify asutaja Markus Villigu pannud tehnoloogiavaldkonnas maailma 30 alla 30aastase mõjukama inimese hulka. Täna aga selgub, et ka tööstusvaldkonnas on üks eestlane koha sisse võtnud.

Tööstusvaldkonnas on teiste hulgas 30 seas ära mainitud ka 26aastane eestlanna Eva Aasmäe, kes on ametis idufirma Nordic Automation Systems (NAS) tootearendusjuhina.

Forbes põhjendab Aasmäe valimist edetabelisse sellega, et naine on olnud mitme NAS-i eduka toote arendusjuht. Aasmäe on Tallinna Tehnikaülikoolis omandanud magistrikraadi ning enne NAS-iga liitumist töötas ta ABB-s.

Praegu 24aastane Markus Villig tuli Taxifyga lagedale, olles vaid 19aastane. Esiti plaanis mees keskenduda Tallinna taksodele, on Taxify viimase nelja aasta jooksul meeletult kasvanud - tänaseks on firmal üle viie miljoni kliendi ning üle 100 000 juhi. Taxify on jõudnud 20 riiki üle maailma, põhjendab Forbes.