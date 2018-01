Sir Elton John annab täna pressikonverentsi, kus paljastab, mida talle tulevik toob, vahendab BBC. Briti ajaleht The Mirror on teatanud, et 70aastane Elton John kuulutab välja oma viimase maailmatuuri.

Staari esindajad ei kinnita infot enne pressikonverentsi, mis toimub New Yorgis ja Londonis.

Elton John on karjääri jooksul müünud üle 200 miljoni plaadi ja on üks maailma nõutumaid muusikuid. Mullu pidi ta ära jätma üheksa Las Vegases ja Californias plaanitud kontserdi, sest sai Lõuna-Ameerika tuuril käies bakteriaalse nakkuse. Mehe esindajad ütlesid siis, et viirus võib olla surmav ning see aheldas mehe aprillis kaheks ööks intensiivravisse. Siiski andis Sir Elton mullu 87 kontserti.

Möödunud aastal ütles Sir Elton Johni abikaasa David Furnish ajakirjale Music Week, et Elton ei peaks kunagi esinemist lõpetama.