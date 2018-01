USA senaator ja Iraagi sõja veteran Tammy Duckworth teatas, et on lapseootel ning tema teine tütar peaks ilmale tulema vahetult pärast 50. sünnipäeva aprillis.

See aga tähendab, et Duckworthist saab esimene USA senaator, kes sünnitab oma ametiajal, kirjutab BBC.

Aegade jooksul on USA kongressist olnud lapseootel üheksa naist, kuid nad kõik on olnud alamkoja ehk esindajatekoja liikmed. Mitte keegi pole neist sünnitamise hetkel olnud senati liige.

Märkimisväärne on, et Tammy Duckworth jõudis juba enne rasedust ajalugu teha. Nimelt on ta esimene puudega naine, kes on senatisse valitud. Praegune poliitik kaotas mõlemad jalad sõjaväekopteri piloodina. Lisaks on ta esimene liige USA senatis, kes sündinud Tais.

Duckworthi esimene laps tuli ilmale 2014. aastal viljatusravi tulemusena. Toona oli naine alamkoja liige.