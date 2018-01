Kui möödunud nädalal tegi Lia Virkus "Ringvaate" palvel odavaid sööke, siis reporter Hannes Hermaküla avastas tal külas käies tohutu lõikelaudade kogu.

Virkuse sõnul on tal sedavõrd palju lõikelaudu, sest ta kasutab neid iga päev, vahendab Menu "Ringvaadet". "Need on ühed popimad tarbeesemed minu köögis," ütles ta ja tõdes, et üheks põhjuseks on see, et ta teeb palju toidupilte ning lõikelaudu võib pidada mingis mõttes fotomodellideks. "Mu mees alati oigab, kui ta näeb, et ma kusagil reisil tulen häbelikult, lõikelaud käes."