„Muidugi oma ala profid kõik kokku pandud. Väga mõistlik žürii on! Nagu alati – Mihkel Raud teeb väga huvitavaid kommentaare,“ ütles ta naerdes, lisades, et Mihkel oli talle öelnud, et järgmine kord, kui ta kohtunike ette astub, võiks juuksed ka ära kammida.

„Mu tuttavad, kes enne mind olid sees käinud, ütlesid, et kohtunikud on jube kurjad! Sellised väga karmid ja kriitilised. Muidugi oli seda kriitikanooti ka, aga sellest ma küll nüüd aru ei saanud, et nad väga kriitilised oleks,“ rääkis eelneval pühapäeval superstaarisaate eelvoorus käinud noor laulja Kaarel Orumägi uuenenud kohtunikerivi kohta. Haarasime superstaarikandidaatidelt kohe pärast kohtunike ees seismist kraest kinni ja uurisime, mida nad uue žürii kohta arvavad. Muljed läksid kohati väga lahku – mõni pidas üht kohtunikku väga leebeks, teine aga väga kurjaks!

Tundub, et tütarlastega olid kohtunikud sel aastal leebemad, kuna enamus neidusid nentisid kui ühest suust, et kohtunikud olid nendega õlalepatsutavad ja toetavad.

„Väga sõbralikud tundusid. Läksin väga hea tundega sisse ja nad tekitasid mulle seda veel rohkem. Ootasin küll seda karmi kriitikat, aga ei tulnud seda. Mihkli poolt ma isegi võib-olla ootasin seda, et nüüd tuleb kriitika, aga seda ei tulnud! Muljetas hoopis seda, kuidas ta teadis aegade tagusest ajast mu ema. Oli põnev kuulata!“ rääkis end saatesse proovile panema tulnud ja varem „Eesti laulul“ osalenud Ketter Orav, kelle ema, muideks, on Kare Kauks.

Kandidaat Ketter Orav (Stanislav Moshkov)

Ka Kaia Liisa Kesler tunnistas, et kohtunikelauas on väga suured tegijad ning see närv ja hirm, mis temas kohtunike ette astudes sees oli, tuligi just sellest.

„Aga nad ütlesid mulle väga hästi ja see andis mulle enesekindlust ja ma kindlasti õppisin nendest kommentaaridest, mis sealt tulid. See ei olnud halb kriitika, ma võtangi seda niimoodi, et pean edasi panema. Nad olid väga muhedad. Elasid koos minuga seda läbi, selline tunne oli, et nad on koos minuga seal praegu!“ sõnas neiu.

Kandidaat Kaia Liisa Kesler (Stanislav Moshkov)

Kes on kõige karmim kohtunik?

Teatavasti on eelnevatel aastatel peetud staarisaate kohtunikest kõige kriitilisemaks ja julgemaks ütlejaks just Mihkel Rauda, kes ei karda välja öelda, kui tema ees seisval superstaarihakatisel ikka üldse lauluhäält ega staarigeeni pole. Kas traditsioon jätkub ning Raud on ka uues kohtunikerivis see kõige kangem pähkel, keda lahti kangutada?

Selles osas läksid noorte lauljate arvamused lahku.

„Kohtunikud on ausad. Ines oli kõige leebem, aga tegelikult tundus Koit kõige karmim. Võib-olla tõesti on Koit Mihklilt selle kõige karmima kohtuniku tiitli ära võtnud,“ nentis kitarriga Tõnis Mägi laulu „Pühendus“ esitanud Tauno Tamm.

Uku Morten Lauritsi arvates vastab see uskumus tõele, et Mihkel on see karm kohtunik ja Ines malbe. Koidu kohta oli noormehel öelda vaid seda:

„Koit tundus sellisena, et ta ei ole veel selle kohtunikurolliga harjunud. Tal võtab veel paar saadet aega, et sinna sisse elada. Aga muidu kulm oli ikka kortsus ja tegi oma klassikalist nägu,“ lausus ta itsitades.

Kandidaat Uku Morten Laurits (Stanislav Moshkov)

Kuid siiski tuli välja üldine tendents, et lauljad pidasid kõige armsamaks ja leebemaks kohtunikuks Inest ning kõige karmimaks ütlejaks siiski Mihkel Rauda.

„Aga Mihkel on ju alati kuri olnud, see pole mingi saladus,“ sõnas Kaarel Orumägi.

Kandidaat Kaarel Orumägi (Stanislav Moshkov)

„Mihkel Rauaga on selline värk, et tal on see karakter lihtsalt, ta ütles mulle ka hästi. Minu arust on loogiline, et kui on kohtunik, siis ta peab olema konkreetne ja teadma, mida ta on tulnud kuulama ja hindama,“ arvas Kaia-Liisa Kesler.

„Mihkel Raud, on nii nagu ta on, hästi kriitiline, aga samas, mis seal ikka. Kohtunikud on kohtunikud, nende arvamus selle saate piires on väga tähtis. Ines oli väga-väga armas ja tõstis tuju,“ lisas postitantsija Ilona Šmunk.

Kandidaat Ilona Šmunk (Stanislav Moshkov)

Superstaariks ihalejate lemmiklaulud tulid poplauljate seast

Eelnevatel aastatel on noorte vokalistide seas olnud väga populaarseks olnud esitada viimase aja populaarsemaid pophitte, kuid ka vana Eesti klassikat. Ka seekord valisid lauljad endale eelvoorus esitamiseks pigem poplaule. Noorte suust kõlas nii Alicia Keysi, Sam Smithi kui Rihanna loomingut, kuid ka Ruja ja Tõnis Mägi kustumatuid hitte.

Kusjuures, see trend, et eelvoorus lauldakse mõnd kohtuniku laulu (nagu kunagi sai üle ühe kandidaadi kuulata Rein Rannapi hitte „Suudlus läbi jäätunud klaasi“ või „Raagus sõnad“), on ilmselt läbi saanud, kuna kohtunikud tunnistasid, et ühtegi nende laulu kandidaatide suust kõlanud ei ole.

Mõnede noorte arvates paneks kohtunike laulu enda repertuaari võtmine neile lihtsalt lisapinge peale ning Inese, Koidu või Mihkli laulu lauldaks vaid siis, kui see oleks mõnes voorus kohustuslik.

„Eks iga laulja teeb oma versiooni ükskõik mis laulust, aga kindlasti ei oleks see mu esimene valik laulda selle inimese laulu, kes mind seal kuulab,“ nentis Kaia-Liisa Kesler.

„See oleks hästi suur pinge, et see on tema laul, tema on seda laulnud tuhandeid kordi. Selleks peab kõvasti julgust olema, et seda teha,“ lisas Hanna Veermäe.

Kandidaat Hanna Veermäe (Stanislav Moshkov)

Mõned rasvasema rinnaga lauluhundid ei näeks aga kohtuniku laulu lõõritamises mingit probleemi.

„Ma olen Inese ja Koidu laule laulnud väiksematel kontsertidel. Ma arvan, et see ei oleks mingi probleem. Võib-olla on üks lugu, mida ma ei laulaks, see on Inese „Kus kulgeb kuu“, sest see on kahe žürii liikme lugu,“ naeris Kaarel Orumägi.