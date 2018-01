Meditatsioon ehk meelerännak aitab kiirest elutempost tingitud stressiga toime tulla ning keerulistes olukordades rahulikuks jääda. Suurenenud sisemine rahu parandab nii füüsilist kui vaimset sooritusvõimet, aitab väsimusest kiiresti välja puhata, tekitab head tunnet ja rõõmsat meelt. Samuti aitab iseennast, oma vajadusi ja soove paremini tundma õppida (ja see omakorda aitab õigemaid otsuseid vastu võtta), näitab ennast ja elu uuest vaatenurgast, suurendab enesekindlust, tõstab tööviljakust ja aitab tööalaseid küsimusi hõlpsamalt lahendada.

Salasõna praktikad – meelerännakud ja sisendused – aitavad igaühel oma elu teadlikult ja julgelt luua. Meditatsioon ehk meelerännak on praktika, mille käigus sa rändad oma sisemaailmas, õpid märkama oma keha, mõtteid ja tundeid. See on ideaalne ja tähendusrikas kingitus armsale inimesele!

Kui oled vaikuses, sulged meelerännakuks silmad ja lõdvestad oma keha, hakkab aju teistmoodi tööle. Kaunis ja rahulik muusika ning kujutlused aitavad veelgi kaasa ajurütmide aeglustamisele ja su teadvusseisund muutub. Tavapärane mõttesagin ajus vaibub ja nii pääseb lihtsamini ligi alateadvusele, et harjumuspäraseid ning oma aja ära elanud mõtte- ja käitumismustreid mõista ja muuta.

Tulemus on veelgi parem, kui kujutluspiltidele lisaks kasutada sisendusi. Sisendus on lühike, selge ja toetav mõte, mida ütled iseendale. Väge kandvad sisendused aitavad sul muuta oma piiravaid uskumusi ja eelarvamusi ning kasvatada head enesetunnet. Neid korrates häälestad oma keha ja vaimu parema tervise ja õnnelikuma elu lainele.

