„Peame tegema veelgi enam, et kaitsta ELi kodanike turvatunnet nii internetis kui ka väljaspool seda. Viivitamata tuleb võidelda terroristliku propaganda levitamise vastu veebis,“ lisas ta.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos kinnitas, et julgeolek on Euroopa jaoks oluline probleem ja tähtsaim prioriteet.

Julgeolekuliidu volinik Julian King märkis omalt poolt, et viimastel aastatel on tehtud tõhusat tööd, et täita teabelüngad, võidelda radikaliseerumise vastu, suurendada kübervastupidavusvõimet ning kaitsta avalikku ruumi.