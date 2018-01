Oma järglasi piinanud David ja Loise Turpini lapsed on eraldatud ja saadetud erinevatesse kohtadesse, kirjutab meedia.

Nii on pere kuus noorimat jagatud ära kahe kasupere vahel, teab CBS News. Seitse täiskasvanut, kellel on arenguprobleeme, on aga saadetud spetsiaalsesse hooldusasutusse.

Eile avaldati ka video, milles on näha, kuidas mõned Turpini perekonna lastest politsei saabudes õuduste majaks kutsutud hoonest lahkuvad.