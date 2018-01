Presidendi kantseleilt EV100 etenduse lavastamise ülesande saanud NO99 ja Tiit Ojasoo kaitseks välja astunud justiitsminister Urmas Reinsalu "kanakarja" ütlusest ning lausest "mõistsin naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust," kasvas välja tema umbusaldamise kavatsus, milleks koguti riigikogus kokku 47 allkirja.

Suur tants Reinsalu-Ojasoo ümber vallandas eelmisel nädalal suure poleemikasuhtlusvõrgustikus. Ette on hakatud valmistama Reinsalu umbusaldamist, millest Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) otsustas loobuda, kuigi fraktsiooni naisliikmed olid seda häälekalt nõudnud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et SDE fraktsioon, välja arvatud Hannes Hanso, ei osale justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) umbusalduse hääletusel.

Valitsus peab praegu telefonikonvetentsi. Ilmselt tuleb riigikokku kohale ka Reinsalu ise.

Kõik riigikogu liikmed paraku kohale ei jõua. Oudekki Loone kirjutas Facebookis, et on raskete ilmaolude ning maanteel juhtunud liiklusõnnetuse tõttu tee peal ummikus.

Reinsalu umbusaldamist hakatakse tänasel istungil arutama kolmanda päevakorrapunktina.

Seletuskiri Riigikogu otsuse umbusalduse justiitsminister Urmas Reinsalule eelnõu juurde



Avaldame umbusaldust justiitsminister Urmas Reinsalule.

Meie algatuse vahetu põhjus on seisukohavõtt „mõistsin naiste vastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust.“.



Justiitsminister vastutab vägivalla vähendamise eest ja ei saa kahetseda, et on sõna võtnud vägivalla vastu. Ta ei saa ka olla ühiskonnale ja paljudele isiklikult nii valusal teemal halvustav avalike sõnavõttude suhtes. Ja ta ei saa avaliku pahameele peale arvata, et kellelegi haiget ei teinud. Vägivalla vastase võitluses on sõna tähtis relv ja justiitsministri sõna on erilise kaaluga sest, et kujundab ka õiguspoliitikat.



Kriitika nii opositsiooni, koalitsiooni kui avalikkuse poolt peaks Eesti poliitiline kultuuri juures tähendama vabatahtlikku tagasiastumist. Kuna seda ei juhtunud, peame vajalikuks väljendada oma umbusku Urmas Reinsalu suhtes konkreetsest juhtumist laiemalt ja see puudutab ka tema pikemaajalist tegevust. Me otsustasime jätta selle arutada Riigikogu täiskogule, kuna nagu koalitsioonis, ei lange ka umbusaldajate seas hinnangud igale poliitilistele valikule, sealhulgas Urmas Reinsalu omadele, täiesti kokku. Kuid me oleme ühel meelel, et selguse ja korra loomise asemel on ta segaduse tekitaja ning ei põrku tagasi ka Eesti õigusliku järjepidevuse murendamisest.

Reinsalu: pean kahetsema

"Minu läinudnädalase avalduse ebaõnnestunud sõnastus jättis paljudele mulje, justkui ma ei peaks lähisuhtevägivallaga võitlemist oluliseks. Kinnitan teile, see ei ole nii," rääkis Reinsalu riigikogu ees.

"Vägivallale ei ole õigustust mitte mingites suhetes. Eriti taunitav peab olema vägivald, mis on suunatud laste vastu või nende juuresolekul toimunud."

Reinsalu kinnitas, et vägivalla vähendamiseks tuleb astuda konkreetseid samme

Läinudnädalasest avaldusest rääkides ütles Reinsalu, et kahtlemata see on olukord, kus peab väljendama kahetsust. "See on teinud inimestele haiget," nentis Reinsalu.

Mitmed riigikogu liikmed heitsid Reinsalule ette, et ta kasutas just sõna "pean", mitte "tahan". Reinsalu sattus kimbatusse ning nentis, et on oma sõnade ori.

Riigikogulased kritiseerivad

Martin Helme ütles, et talle on jäänud mulje, et Reinsalu avalduse näol oli tegu oli küüniliselt kaalutletud kalkulatsiooniga.

Reinsalu kinnitas, et avaldus oli tema enda seisukoht. "Mul on kahju, et minu sõnakasutus tappis minu sõnumi tuuma. Tegin seda emotsiooni ajel," tunnistas minister.

Andres Herkel ütles oma sõnavõtus Reinsalule, et ministril on palju lennukaid ideid, aga need lõpevad sageli halvasti.

Liina Kersna rääkis, et lähisuhte valla eksperdid on öelnud, et vägivalla ohvrid lasevad end keskmiselt 33 korda lüüa, enne kui nad abi paluvad. Samal ajal kirjutab justiitsminister meedias, et ta palub oma sõnavõtu pärast vabandust. "Kas ohver peaks ka pärast esimest löömist andestama," küsis Kersna, viidates sellele, et ootab ju Reinsalu isegi ju andestust.

Reinsalu: "Ma ei ole kunagi väljendanud mõttekäiku, et andestama peaks kurja tegu. Ükski inimene ei tohi olla sellises vägivaldses olukorras üksi. Minu sõnum on lihtne: vägivald ei ole eraasi, vägivald on ühiskonna asi. Ohvrid ei tohi sellega leppida."

"Täna hommikul ilmus meedias vabandus. Teil oli aega vabandada nädal aega. Ometi tegite te seda eile, kui oli teada, et umbusaldusavaldus täna tuleb," märkis Madis Milling ning lisas, et kas sellest võib järeldada, et kui poleks tulnud umbusaldamist, poleks tulnud ka vabandust.

Hanno Pevkur ütles Reinsalule, et tema teadlikult kirja pandud read on löönud väga suured mõrad väga paljude inimeste usaldusse. "Kas sa saad aru, et inimestel, kes selles valdkonnas töötavad, on sind väga raske usaldada, kui sa ministrina jätkad," küsis Pevkur.

Reinsalu vastas lakooniliselt, et on oma selgitused andnud.

Olga Ivanova lausus karmilt, et kui Reinsalu jääb ministriks, siis jääb plekk kogu valitsusele.

Maris Lauri rääkis riigikogus sarnaselt oma päeval tehtud Facebooki postitusele, et on nädala jooksul saanud väga palju vastukaja oma arvamusavaldustele. Kõike seda seepärast, et ta on osutanud ministrile sobimatule seisukohatadele ja kõnepruugile.

"Mis tunne on olla verbaalse vägivalla esindajate ikooniks," esitas Lauri Reinsalule küsimuse.

Minister vastas, et ta ei ole nõus olema verbaalse vägivalla esindajate ikooniks. "Eestis kehtib sõnavabdus, aga suhtlema peab kultuurselt," lausus Reinsalu.

Jaak Madison rääkis, et teema käsitlemisel tuleb tagasi minna algusesse. "See asi sai alguse juba eelmisel aastal 24. veebruari õhtul, kui president keskendus oma kõnes naistevägivallale. Juba sama aasta kevadel tegi ta kokkulepe NO99 teatriga, et nemad saavad lavastada seda etendust. See ei ole ühiskondlik andestamine, see on sellise inimese premeerimine, kes on peksnud naist. Kas te peate seda õigeks," küsis Madison.

Reinsalu puiklest vastusest kõrvale ning ütles, et on tähtsamaidki küsimusi kui see, kes vabriigi aastapäeva etendust lavastab.

Asendamatuid inimesi ei ole

Reinsalu tunnistas, et asendamatuid inimesi ei ole olemas ning see käib ka tema kohta.

Mart Helme ütles, et tal on Reinsalule poliitilise kultuuri küsimus. "Kas te annate endale praegu aru, et see valitsus on juba raskelt haavatud loom, mis on määratud surema? Teie võimuses on anda halastushoop ja tagasi astuda. Kas te nõustute minuga," uuris Helme.

Reinsalu: "Võimsad kujundid. Ei, ma ei ole valmis seda tegema ega jagama ühelegi elavale ja töötavale organismile hoope, mis võtaks tema elu."

Lauri Luik Reformierakonnast märkis, et 47 allkirja umbusaldusavaldusel on väga tõsine suurusjärk. "Tuleb väga valida, kuidas end põhiväärtuste teemal väljendada. Kui aega saaks kaks nädalat tagasi kerida, milline oleks su tekst siis olnud," küsis Luik.

Reinsalu vastas, et ei hakka praegu enam kõike ümber mõtestama. Küll aga nentis ta, et sõnadel on suur kaal. "Kui argumendid ei kõnele enam seisukoha põhituumast, vaid halvustavad inimesi, siis see ei ole enam arutelu," lisas minister.

Heidy Purga küsis, et kui eksimus on olnud nii suur, mis saab olla vabanduseks, et mitte tagasi astuda.

Hannes Hanso, kes oli ainus sotsiaaldemokraat, kes umbusaldusele oma allkirja andis, oli samuti istungil kohal. "Kui juhtub, et umbusaldusel ei tule hääled kokku ja te jätkate oma ametis, siis mida see teie hinnangul meie poliitilise kultuuri kohta ütleb," päris Hanso. "Kui selline asi oleks juhtunud mõnes teises Lääneriigis, siis kas te kujutate ette, et justiitsminister saaks ametis jätkata?"

"Ma loodan, et meie poliitilist kultuuri ei kahjustanud see, et ma avaldasin kahetsust sellepärast, mis juhtus," vastas Reinsalu. "Ma tahan rõhutada, et poliitilise kultuuri tugevdamise üks osa on see, et poliitikud annavad oma tegude tagajärgedest aru."

Teiste sõnavõtud

Riigikogu liikmete küsimused lõppesid alles kell 16.46 ning siis sai Reinsalu viimaks kõnepuldist lahkuda.

Martin Helme rääkis kõnepuldis, et IRL on selle skandaali tähe all üritanud mängida märtrit. "Tegelikult oli Reinsalu öeldu näol tegemist kalkulatsiooniga, mille eesmärk oli päästa president ebamugavast olukorrast. Mõned erakonnad ei julge ministrile umbusaldust avaldada. Näiteks sotsid on aastaid võtnud kõlavaid poose eri teemadel, ka naistevastase vägivalla teemal, aga kui tegudeks läheb, pole neid kuskil," seletas Hele ning lisas, et nagunii ei ole valitsus enam toimiv.

Kalle Laanet andis põhjaliku ülevaate naistevastase vägivalla teemal ning tsiteeris ka presidendi möödundaastast kõnet. "Meie umbusaldus Reinsalule on esitatud hoiaku eest, mis lõhkus usaldust," lisas Laanet.

Umbusaldusavaldus kukkus läbi