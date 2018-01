„2018. aastal vajab vahetamist ligi 206 000 ID-kaarti ja ligi 145 000 Eesti kodaniku passi, seega ootame ka tänavu teenindustesse palju külastajaid. Oleme selleks valmis ja teeme endast oleneva, et klientide teenindamine oleks võimalikult sujuv,“ sõnas Ratnik.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teeninduste töötajad teenindasid mullu 964 660 inimest, mis on üle 202 000 rohkem kui 2016. aastal. Pea pool klientidest külastas PPA Tallinna teenindusi, kus kõige kibedamal tööajal teenindati väikelinna jagu inimesi ehk 4000 klienti päevas.

„Et dokumendivahetusprotsess oleks mugav, on oluline see ette planeerida – selleks saadame inimestele e-posti teel meeldetuletuse dokumendi kehtivusaja lõppemisest 90 päeva enne aegumist. Niimoodi jääb inimesel piisavalt aega, et broneerida PPA teeninduse külastus endale sobivaks ajaks ja vältida järjekorras ootamist.“