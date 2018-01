Kui ka sina oled hädas õige kleidi leidmisega, siis peaksid ehk järgima Inglismaa disainer Charlie Breari soovitusi, vahendab The Sun.

1. Uuri erinevaid võimalusi, kuid ära välista valget.

Igasugu värvid, mustrid ja lõiked võivad fotodel näha välja fantastilised, kuid kas need ka sulle sobivad?! Ära välista enne ühtegi võimalust, kuni pole kleite proovinud.

2. Ära võta liiga palju inimesi endaga kleiti valima.

Võta endaga kaasa ainult inimesed, keda tõesti usaldad. Ema, õde või sõbranna, kes annab sulle ausa hinnangu. Ära aja seltskonda liialt suureks.

3. Kanna õiget aluspesu.

Kleiti ostma minnes on õige aluspesu väga oluline. Värvitu ja sile aluspesu. Miski, mis sobiks valge kleidi alla. See ei pea olema see paar, mida pulmapäeval kannad, aga sarnane.

4. Muudatused on kleidiga võrdväärselt olulised.

Kui oled leidnud sobiva kleidi, siis tõenäoliselt vajab see natuke sinu mõõtude järgi ka kohendamist. .

Kuula disaineri/müüja soovitusi - nad teavad, mis on praktiline ja esteetiline.

5. Usalda sisetunnet.

Ehk isegi kõige olulisem - usalda iseend! Sa tead ju kõige paremini, mis sulle sobib, mis mitte. Milles end hästi tunned, milles mitte.

6. Kui leiad midagi sobivat ja meeldivat - jää selle juurde.

Ära unusta, et sa oleksid võinud kanda mõnd teist kleiti, aga selle mõttega ei jõua sa ühegi kleidini!