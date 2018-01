Pangaliidu arvates tuleks rahapesu takistamiseks teha erand süütuse presumptsioonis ning teisipäeval tutvustas liit oma seisukohti riigikogu rahanduskomisjonile.

Pangaliidu teatel on Eesti üks peamisi rahapesuriske eelkõige Venemaalt ja Ukrainast pärit musta ja halli raha transiit, vahendas ERRi uudisportaal.

Selleks, et rahapesus süüdistus esitada ja süüdi mõista, on vaja, et uurimisobjektiks olev raha pärineks kuritegelikust tegevusest ja tõestatud peab olema ka varjamine.

Viimase tõestamiseks ei ole liidu teatel praktikas üldiselt probleeme, kuid sisuliselt ületamatuks takistuseks on raha päritoluriigist kuritegeliku päritolu kohta info saamine.

Rahanduskomisjoni liige aseesimees Remo Holsmer ütles, et probleem rahapesujuhtumeid kohtus tõendada on olemas, kuid süütuse presumptsiooni osas oleks muudatus väga põhimõtteline.