Toomas Loo tagasiastumise põhjuste taga on Tallinna sisekontrolöri teenistus, mis viis 2017. aastal Salme kultuurikeskuses läbi järelevalvemenetluse, et hinnata keskuse tegevust. Kontroll leidis hulganisti rikkumisi, mida pole suudetud mitme aasta jooksul likvideerida.

Sisekontroll tõdeb samas, et juhtkonna antud selgitused olid vasturääkivad ja ebapädevad. "Järelevalvet oli raske teostada ka põhjusel, et direktor ei olnud koostööaldis, ei osanud küsimustele vastata ega olnud keskuses toimuvaga vajalikul määral kursis."

Toomas Loo enda sõnul ei olnud tal puuduste kõrvaldamiseks aega ning enamus ettepanekutest töö paremaks korraldamiseks pole olnud tema hinnangul asjakohased. "On ebatavaline, et asutust kontrollitakse korduvalt ja tuvastatakse samu vajakajäämisi, kuid asutuse juht probleemide kõrvaldamisega ei tegele. Eeltoodust järeldub, et Salme kultuurikeskuse direktor Toomas Loo ei taga keskuse eesmärkide täitmist ega tegevuse nõuetekohast korraldamist," saab protokollist lugeda.

Toomas Loo töötas Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktorina alates 1. maist 2004. Lahkumisavalduse andis Loo sisse 22. jaanuaril 2018 ning täna on tal viimane tööpäev.

Delfi sõnul saab direktori kohusetäitjaks linnaosavalitsuse kultuuri- ja hariduse peaspetsialist Sten Svetljakov ning senine direktor Toomas Loo viiakse üle madalamale ametikohale.