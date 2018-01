Austraaliast pärit Ward ona üle 20 aasta tegelenud üksikute ja jõukate klientidega, kirjutab The Sun.

Kohtinguekspert Louanne Ward tuleb hädas naistele appi ja jagab nõuandeid, milliseid vigu tuleks vältida, et kohtingule järgenks ja teine.

Millised on need seitse viga, mida naised tegema kipuvad?

1. Ära kasuta liigselt meiki

Kellele meeldiks, et tema särk, nägu või padi meigiga määritud saab!

2. Klatš

Mees ei taha, et sa kohtingul teisi naisi maha teed. Sa ei tõsta enda mainet mehe silmis, kui teisi maha teed. Ausalt - sinu väärtus sellega ei tõuse!

3. Ära käitu mehena

Sa võid ju olla edukas karjäärinaine, kuid ära kaota oma naiselikkust. Mees ei taha minna kohtama teise mehega!

4. Kirurgiaga ei maksa liiale minna

Süstid siia ja sinna, suurendused, püsimeik jne. See ei tee sind mehe silmis ilusamaks, vaid hoopis võltsimaks.

5. Ära ole võlts

Loomulikult meeldivad inimestele lõbusad, viisakad ja naeratavad inimesed, aga see ei tähenda, et sa ei võiks kunagi olla kurb või pahas tujus. Võltsilt naerusuine inimene pole midagi väärt...

6. Ära ole draamakuninganna

Ära mängi pidevalt ohvrit ja kannatajat. Ära tekita iga teemaga mingit draamat.

7. Riietu vastavalt oma suurusele ja kujule

Pole oluline, millist numbrit näitab su kaal. Kurvikad naised on väga hinnas! Oluline on, et valiksid sobivad riided, milles tunned end hästi, enesekindlalt ja seksikalt.