Harjumaal Ardus toimus raske liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku reisibuss ja veok. Kokkupõrkes sai esialgsetel andmetel neli inimest raskelt ja kolm kergelt vigastada. Haiglasse toimetati ka vigastatud bussijuht, kes suri hiljem haiglas. Õhtulehe reporteri sõnul on sündmuskohal väga libedad teeolud. Politseinikud avasid Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 56. kilomeetril ühe sõidusuuna, kuid liiklus on sündmuspaigas jätkuvalt häiritud. „Buss liikus rahulikult, kuni vastu esiakent tuli järsku punane sein (veoauto tagumine sein),“ kirjeldas Õhtulehele õnnetust bussis viibinud Pille.

„Hakkasin magama jääma, kui tundsin, et buss hakkas kiiresti pidurdama. Vaatasin aknast välja ja nägin, et me ei jõua pidurdada. Siis käis laks ja kõik olid istmetelt maas. Me sõbrannaga istusime kõige taga ja jäime õnneks terveks. Päästjate saabumiseni läks umbes 20 minutit ja sel ajal valitses paanika,“ kommenteeris Johanna.

Õnnetuse tagajärjel toimetati haiglasse neli inimest ning kiirabiarstid vaatasid sündmuskohal üle 12 inimest. Kokku oli bussis 37 reisijat. Õnnetuses sai raskelt viga bussijuht, kelle päästjad lõikasid bussist välja ning andsid üle kiirabile. 71-aastane bussijuht suri aga hiljem saadud vigastustesse haiglas. Häirekeskusele teatati kell 12.18 paiku liiklusõnnetusest Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 56. kilomeetril. Ardu alevikus põrkasid kokku veoauto ja reisibuss. Esialgsetel andmetel sõitis liinibuss veoautole tagant otsa ning kokkupõrke tagajärjel sai mitu inimest viga. Politseinikud sulgevad õnnetuspaigas maantee Tartu poole suunduva suuna. Politsei palub kõikidel liiklejatel arvestada keeruliste teeoludega ning sõita ettevaatlikult ja pikivahet hoides. Liiklus on ümber suunatud Paunküla kaudu. Õnnetuse tõttu on liiklus õnnetuspaiga ümbruses ja ka ümbersõidul keerulised ning on seisakuid. Politsei palub kõikidel sõidukijuhtidel võimalusel kasutada alternatiivseid marsruute. Bussifirma Hansaliinide juhatuse liige Madis Lepp rääkis, et maantee on sündmuskohal äärmiselt libe. „Ka minu ees, kui sündmuskohale sõitsin, oli juba pikk autode järjekord, ning oli tükk tegemist, et õigel ajal pidama saada. Muidugi ma loomulikult sain, aga tee on täiesti libe ja sellise tee libedusega on väga raske sõita sellisel suurel maanteel,“ ütles Lepp. Õnnetuskohta jõudes oli vaatepilt Lepa hinnangul üsnagi trööstitu. „Kui ma kohale jõudsin, siis olid kannatanud kiirabis. Osa oli ka kiirabiga haiglasse ära viidud. Selles suhtes kannatanuid ma ei näinud, vaid kahte katkist sõidukit, mis on hetkel ainsana veel kohale jäänud. Kõik muu tehnika lahkub ja kannatanud on ka juba ära viidud. Tellisime neiel asendusbussi järgi, mis võttis reisijad peale ja hetkel on nad juba Viljandi poole teel.“