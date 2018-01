Aasta vaimulikuks valitud Leevi Reinaru on EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse õpetaja, EELK Noarootsi Püha Katariina koguduse hooldajaõpetaja, EELK Lääne praostkonna praost ja EELK misjonikeskuse juhataja.

Õpetaja Leevi Reinaru tunnustamisel toodi esile tema võimet luua võrgustik ja juhtida õnnistusrikkalt koguduse tööd ja EELK Misjonikeskust. Ta on aastakümneid juhtinud kiriku noorte- ja lastetööd, muusikatööd ja praostkonna rahvusvahelisi suhteid ning saavutanud hea koostöö kohalike omavalitsustega. Leevi Reinaru oskab inimesi kaasa haarata, innustada ja inspireerida.

Leevi Reinaru on sündinud 1957. aastal Rõuges. Tema isa Karl Reinaru on teeninud palju aastaid mitmeid EELK kogudusi. Leevi ristiti lapsena Rõuges, konfirmeeriti 18. juunil 1975 ja ordineeriti 6. oktoobril 1978 peapiiskop Edgar Harki poolt. Leevi Reinaru abielu Helle Reinaruga laulatati 12. juunil 1976. Pojad Daniel, Joel ja Samuel-Markus elavad ja töötavad Tallinnas. Leevi ja Helle Reinarul on neli lapselast.

Aunimetust “Aasta vaimulik” on välja antud alates aastast 2007. Konkursi eesmärgiks on märgata EELK vaimulike toimekust ja pühendumust oma koguduse ja kogukonna tegevuste edendamisel ning tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele neid EELK vaimulikke, kelle töö tulemusel on toimunud märgatavad positiivsed muutused EELK kogudustes ja kogukonnas.

Aasta vaimulik kuulutati välja 23.-24. jaanuaril Nelijärvel toimuva EELK vaimulike konverentsil raames.